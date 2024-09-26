россияне обстреляли две громады в Черниговской области, в том числе из реактивной артиллерии: 77 взрывов за сутки

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 11 сел в двух громадах Черниговской области. Зафиксировано 77 взрывов от минометов, артиллерии и дронов, больше всего – 25 взрывов в районе Хотиевки, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в четверг в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как указано, россияне в течение суток обстреляли 11 сел в двух приграничных громадах Черниговщины. Огонь вели из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Зафиксировано 77 взрывов.

В Новгород-Северской громаде, как указано, зафиксировано 25 взрывов. Враг бил из миномета калибра 120 мм, ствольной артиллерии, применял FPV-дроны, сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

В Семеновской громаде, как отмечается, зафиксировали 52 взрыва. Войска рф били из миномета 120 мм, ствольной и реактивной артиллерии, применяли FPV-дроны, сбросили взрывное устройство с беспилотника.

Больше всего - 25 взрывов - зафиксировано в районе села Хотеевка (приходи, вероятно, ствольная и реактивная артиллерия).

Информация о погибших и раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

россияне обстреляли 6 сел Черниговщины: 49 взрывов за сутки