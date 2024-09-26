росіяни обстріляли дві громади на Чернігівщині, у тому числі з реактивної артилерії: 77 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували 11 сіл у двох прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано 77 вибухів від мінометів, артилерії та дронів, найбільше - 25 вибухів у районі Хотіївки.
Російські війська минулої доби атакували 11 сіл у двох громадах Чернігівської області. Зафіксовано 77 вибухів від мінометів, артилерії та дронів, найбільше - 25 вибухів у районі Хотіївки, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у четвер у Facebook, пише УНН.
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Як вказано, росіяни протягом доби обстріляли 11 сіл у двох прикордонних громадах Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів, ствольної й реактивної артилерії, а також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Зафіксовано 77 вибухів.
У Новгород-Сіверській громаді, як вказано, зафіксовано 25 вибухів. Ворог бив з міномета калібру 120 мм, ствольної артилерії, застосовував FPV-дрони, скидав вибухові пристрої з безпілотників.
У Семенівській громаді, як зазначається, зафіксували 52 вибухи. Війська рф били з міномета 120 мм, ствольної та реактивної артилерії, застосовували FPV-дрони, скинули вибуховий пристрій з безпілотника.
Найбільше - 25 вибухів - зафіксовано в районі села Хотіївка (приходи, ймовірно, ствольна та реактивна артилерія).
Інформація про загиблих та поранених осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.