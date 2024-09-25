россияне обстреляли 6 сел Черниговщины: 49 взрывов за сутки

Российские войска за прошедшие сутки атаковали три общины Черниговской области артиллерией, минометами и дронами, зафиксировано 49 взрывов, сообщили в среду в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.



«россияне в течение суток обстреляли шесть сел в трех приграничных общинах Черниговщины. Огонь вели из минометов, ствольной артиллерии, а также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Всего зафиксировано 49 взрывов», - сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ.

Новгород-Северская громада: пять взрывов, вероятно, FPV-дрон по селу Красный Хутор; шесть взрывов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА и шесть взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе села Бучки, два взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА по селу Гремяч.

Семеновская громада: шесть взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии по селу Мхи; один взрыв, вероятно, из ствольной артиллерии в направлении села Николаевка.

Сновская громада: 23 взрыва, вероятно, из РСЗО в районе села Полесье.

Информация о погибших и раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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