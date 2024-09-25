росіяни обстріляли 6 сіл Чернігівщини: 49 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували 6 сіл у 3 прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано 49 вибухів від мінометів, артилерії та дронів, без жертв серед місцевого населення.
Російські війська минулої доби атакували три громади Чернігівської області артилерією, мінометами та дронами, зафіксовано 49 вибухів, повідомили у середу у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
"росіяни протягом доби обстріляли шість сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів, ствольної артилерії, а також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Усього зафіксовано 49 вибухів", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ.
- Новгород-Сіверська громада: п'ять вибухів, ймовірно, FPV-дрон по селу Красний Хутір; шість вибухів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА та шість вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм в районі села Бучки, два вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА по селу Грем’яч.
- Семенівська громада: шість вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії по селу Мхи; один вибух, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Миколаївка.
- Сновська громада: 23 вибухи, ймовірно, з РСЗВ в районі села Полісся.
Інформація про загиблих та поранених осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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