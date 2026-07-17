В Черниговской области из-за атаки БПЛА пострадали пять человек, среди них трое детей
Киев • УНН
Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Новгород-Северском. Пострадала семья: родители и трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения.
В Черниговской области в результате атаки БПЛА пострадали 5 человек, среди них — 3 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Вечером россияне атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником. Вражеский БПЛА попал в жилой дом.
По данным спасателей, травмирована семья: трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения, а также их родители.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.
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