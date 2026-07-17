В Черниговской области из-за атаки БПЛА пострадали пять человек, среди них трое детей

В Черниговской области в результате атаки БПЛА пострадали 5 человек, среди них — 3 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Вечером россияне атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником. Вражеский БПЛА попал в жилой дом.

По данным спасателей, травмирована семья: трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения, а также их родители.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.

В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы реактивного "шахеда"