В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы реактивного "шахеда"
Киев • УНН
В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы дроновой атаки. Враг накануне атаковал АЗС, объекты водоснабжения, энергообъект и предприятия на Черниговщине.
В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы атаки дронов, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский в соцсетях, пишет УНН.
В городе был слышен взрыв. До этого на подлете к городу фиксировался реактивный шахед. Информация уточняется
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Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, вчера в течение дня на Черниговщине враг атаковал АЗС в Холмах и Корюковке. Для ударов использовал «молнию» и «герберы». Также днем в Корюковке был удар по территории объекта водоснабжения. Поздно вечером - удар «герберой» по деревообрабатывающему предприятию. На месте прилета - пожар, огонь потушили спасатели. «Молния» попала по фермерскому хозяйству в селе Новгород-Северской общины. Повреждены складские помещения и комбайн. Был удар по энергообъекту.