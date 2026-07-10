В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы реактивного "шахеда"

В Чернигове прогремел взрыв на фоне угрозы атаки дронов, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский в соцсетях, пишет УНН.

В городе был слышен взрыв. До этого на подлете к городу фиксировался реактивный шахед. Информация уточняется