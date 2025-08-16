На Киевщине депутат со сообщниками незаконно завладели землями на 92 га и нанесли ущерб на 12 млн грн

В Киевской области депутат со своими сообщниками завладели земельными участками на 92 га. Преступной группе из шести человек сообщено о подозрении в мошенничестве, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему по оформлению земельных участков на подставных лиц, что повлекло ущерб территориальной общине в размере 12 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины) - говорится в сообщении.

Следствию стало известно, что, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к совершению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, имевших намерение приватизировать земельный участок.

Суть противоправной схемы заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов относительно выделения в собственность земельных участков в Киевской области. После этого пакет с заранее поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета.

Следователи выявили, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались. Оформив право собственности на основании поддельных документов, фигуранты дела через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета.

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, нанеся таким образом ущерб территориальной общине на общую сумму 12 млн грн.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов дела в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях были обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническая документация относительно установления границ земельных участков, их объединения, доверенности и т.д.

Дополнение

