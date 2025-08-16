$41.450.00
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 121677 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 136590 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 96029 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 90239 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 78184 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 122577 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 224236 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 87710 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 201641 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
На Киевщине депутат со сообщниками незаконно завладели землями на 92 га и нанесли ущерб на 12 млн грн

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В Киевской области депутат и пятеро сообщников завладели земельными участками площадью 92 га. Преступная группа нанесла территориальной общине ущерб на 12 млн грн.

На Киевщине депутат со сообщниками незаконно завладели землями на 92 га и нанесли ущерб на 12 млн грн

В Киевской области депутат со своими сообщниками завладели земельными участками на 92 га. Преступной группе из шести человек сообщено о подозрении в мошенничестве, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему по оформлению земельных участков на подставных лиц, что повлекло ущерб территориальной общине в размере 12 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Следствию стало известно, что, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к совершению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех лиц, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, имевших намерение приватизировать земельный участок.

Суть противоправной схемы заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов относительно выделения в собственность земельных участков в Киевской области. После этого пакет с заранее поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета.

Следователи выявили, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались. Оформив право собственности на основании поддельных документов, фигуранты дела через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета.

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, нанеся таким образом ущерб территориальной общине на общую сумму 12 млн грн.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов дела в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях были обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническая документация относительно установления границ земельных участков, их объединения, доверенности и т.д.

Дополнение

В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий и должностные лица. Нанесенный ущерб оценивается в более чем 260 миллионов гривен.

В Новгород-Северском учреждении исполнения наказаний разоблачена схема вымогательства денег у осужденных. "Смотрящий" и его сообщники получили почти 100 000 гривен за "спокойное отбывание наказания".

Игорь Тележников

