На Київщині депутатка зі спільниками незаконно заволоділи землями на 92 га та завдали збитків на 12 млн грн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 516 перегляди

У Київській області депутатка та п'ятеро спільників заволоділи земельними ділянками площею 92 га. Злочинна група завдала територіальній громаді збитків на 12 млн грн.

На Київщині депутатка зі спільниками незаконно заволоділи землями на 92 га та завдали збитків на 12 млн грн

У Київській області депутатка зі своїми спільниками заволоділи земельними ділянками на 92 га. Злочинній групі з шести осіб повідомлено про підозру у шахрайстві, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та 5 членам організованої групи, які створили протиправну схему щодо оформлення земельних ділянок на підставних осіб, що спричинило збитки територіальній громаді у розмірі 12 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України)

- говориться у повідомленні.

Слідству стало відомо, що будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

Суть протиправної схеми полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Після цього пакет із заздалегідь підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради.

Слідчі виявили, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались. Оформивши право власності на підставі підроблених документів, фігуранти справи через свого приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради.

В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., завдавши таким чином збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи у Києві, Київській та Хмельницькій областях було виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності, тощо.

Доповнення

На Черкащині прокурори повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств та посадовці. Завдані збитки оцінюються в понад 260 мільйонів гривень.

У Новгород-Сіверській установі виконання покарань викрито схему вимагання грошей у засуджених. "Смотрящий" та його спільники отримали майже 100 000 гривень за "спокійне відбування покарання".

Ігор Тележніков

