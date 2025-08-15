У виправній установі на Чернігівщині викрито вимагання грошей у засуджених: поліція оголосила про підозри
Київ • УНН
У Новгород-Сіверській установі виконання покарань викрито схему вимагання грошей у засуджених. "Смотрящий" та його спільники отримали майже 100 000 гривень за "спокійне відбування покарання".
Оголошено підозру "смотрящому" в Новгород-Сіверській установі виконання покарань. Він разом зі співучасниками вимагав гроші у засуджених і їхніх родичів.
Передає УНН із посиланням на портал Національної поліції України.
Деталі
У Новгород-Сіверській установі виконання оголошено підозру "смотрящому" та спільникам, що знаходяться на волі та за ґратами.
Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання від родичів засуджених грошей на загальну суму у майже 100 000 гривень. Отримання ділками грошей було гарантією спокійного відбування покарання потерпілими.
За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції, усі фігуранти кримінального провадження познайомилися під час відбування покарання у виправній установі.
Так званий "смотрящий", маючи авторитет серед ув’язнених організував угруповання у виправній установі: учасники займалися вимаганням грошей.
Тим, хто відмовлявся платити, влаштовували нестерпне життя у стінах виправної установи
Психологічний тиск на рідних потерпілих продовжувався, після того, як двоє фігурантів "схеми" вимагання, звільнилися на волю.
Підозрювані продовжували або змушували тих платити гроші.
За даними слідчих, частину одержаних коштів передавали на поповнення так званого "общака", яким керував "смотрящий".
Одного з фігурантів було затримано правоохоронцями, 12 серпня, у місті Славутич, під час одержання коштів.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" в Полтавській області. Їх підозрюють в катуванні в’язнів.
У державній установі "Божковська виправна колонія (№16)", що знаходиться в Полтавській області, діяла організована група, яка катувала та вбивала ув’язнених.
Внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено, уточнили дані щодо російського обстрілу Біленьківської виправної колонії.