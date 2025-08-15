$41.450.06
12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
У виправній установі на Чернігівщині викрито вимагання грошей у засуджених: поліція оголосила про підозри

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У Новгород-Сіверській установі виконання покарань викрито схему вимагання грошей у засуджених. "Смотрящий" та його спільники отримали майже 100 000 гривень за "спокійне відбування покарання".

У виправній установі на Чернігівщині викрито вимагання грошей у засуджених: поліція оголосила про підозри

Оголошено підозру "смотрящому" в Новгород-Сіверській установі виконання покарань. Він разом зі співучасниками вимагав гроші у засуджених і їхніх родичів.

Передає УНН із посиланням на портал Національної поліції України.

Деталі

У Новгород-Сіверській установі виконання оголошено підозру "смотрящому" та спільникам, що знаходяться на волі та за ґратами.

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання від родичів засуджених грошей на загальну суму у майже 100 000 гривень. Отримання ділками грошей було гарантією спокійного відбування покарання потерпілими. 

- ідеться у звіті розслідування. 

За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції, усі фігуранти кримінального провадження познайомилися під час відбування покарання у виправній установі.

Так званий "смотрящий", маючи авторитет серед ув’язнених організував угруповання у виправній установі: учасники займалися вимаганням грошей. 

Тим, хто відмовлявся платити, влаштовували нестерпне життя у стінах виправної установи

- передає поліція.

Психологічний тиск на рідних потерпілих продовжувався, після того, як двоє фігурантів "схеми" вимагання, звільнилися на волю.

Підозрювані продовжували або змушували тих платити гроші.

За даними слідчих, частину одержаних коштів передавали на поповнення так званого "общака", яким керував "смотрящий".

Одного з фігурантів було затримано правоохоронцями, 12 серпня, у місті Славутич, під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" в Полтавській області. Їх підозрюють в катуванні в’язнів.

У державній установі "Божковська виправна колонія (№16)", що знаходиться в Полтавській області, діяла організована група, яка катувала та вбивала ув’язнених.

Внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено, уточнили дані щодо російського обстрілу Біленьківської виправної колонії.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Гривня
Національна поліція України
Полтавська область
Чернігівська область
Новгород-Сіверський