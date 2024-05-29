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Ходили по тілу та били: чотирьох працівників колонії на Полтавщині підозрюють у катуванні в’язнів

Ходили по тілу та били: чотирьох працівників колонії на Полтавщині підозрюють у катуванні в’язнів

Київ • УНН

 • 26842 перегляди

Чотирьох співробітників виправної колонії в Полтавській області підозрюють у катуванні ув'язнених.

Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" в Полтавській області. Їх підозрюють в катуванні в’язнів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП та ДБР.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом службовим особам однієї з виправних колоній Полтавської області у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). За даними слідства, службовці колонії знущалися із засуджених

- повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу.

У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні. Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки

- інформує ОГП.

Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.

Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі таких, що спричинили смерть потерпілого. Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб

- зазначається в повідомленні.

В ОГП також повідомляють, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ДБР зазначає, що  повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Окрім того, ДБР повідомляє, що у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправноі колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження, як один з доказів протиправних дій працівників колонії.

Поліцейські на Львівщині викрили схему збуту наркотиків у виправній колонії та вилучили канабісу на 10 млн грн13.03.24, 17:57 • 25929 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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