Ходили по телу и били: четырех работников колонии на Полтавщине подозревают в пытках заключенных

Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" в Полтавской области. Их подозревают в пытках заключенных. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ОГП и ГБР.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении четырем должностным лицам одной из исправительных колоний Полтавской области в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины). По данным следствия, служащие колонии издевались над осужденными - сообщает Офис Генерального прокурора.

Сообщается, что сразу же по прибытии в колонию осужденных заставляли совершать действия, которые могут компрометировать их перед другими осужденными, снимая процесс на видеокамеру для дальнейшего шантажа.

В случае отказа осужденного выполнить требования, к нему применялись пытки. Их били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной. Также ходили по телу заключенных, которое держали в лежачем положении на мокрой поверхности. Задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти одного часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением, основной целью которого было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания - информирует ОГП.

Расследование по данному факту начато в январе 2023 года. С целью установления причастных лиц проведен ряд процессуальных действий, назначено 10 экспертиз.

Также осуществляется сбор доказательств по другим фактам пыток, в том числе повлекших смерть потерпевшего. Исследуются обстоятельства причастности к совершению преступления руководства колонии и других лиц - отмечается в сообщении.

В ОГП также сообщают, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР отмечает, что сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)".

Кроме того, ГБР сообщает, что в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из новоприбывших заключенных Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства, как одно из доказательств противоправных действий работников колонии.

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