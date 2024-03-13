Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн

На Львовщине полицейские разоблачили и задержали торговцев наркотиками, которые сбывали свой товар в исправительной колонии. Попутно правоохранители обезвредили две нарколаборатории и изъяли каннабиса на 10 миллионов гривен. О том как прошла операция по разоблачению рассказали в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей сбыта наркотических средств и психотропных веществ злоумышленники организовали на территорию Дрогобычской исправительной колонии №40. Причем лидер преступной банды, который и разработал и наладил схему сбыта сам находился в этот момент за решеткой.

Для сбыта готовой продукции фигурант привлек к ведению наркобизнеса ряд "доверенных" лиц как из числа иждивенцев пенитенциарного учреждения, так и с воли. Один из участников следил за функционированием нарколабораторий, другие отвечали за формирование "заказов" и их "переброски" через охраняемый периметр на территорию тюрьмы.

Мероприятия по задержанию всех участников группы проходили в два этапа.

5 марта правоохранители провели первый этап мероприятий и задержали двух фигурантов во время передачи очередной партии к месту лишения свободы.

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Задержанным и еще двум их сообщникам сообщили о подозрениях.

12 марта копы вышли на нарколаборатории, и задержали участника банды, который отвечал за их функционирование.

По данным следователей нарколабаратории владельцы нелегального бизнеса обустроили в двух частных домах во Львовском районе. Они оборудовали помещения специальными системами подогрева, освещения, автоматического полива, подпитки почвы и воздуха и тому подобное.

По результатам второго этапа мероприятий полицейские изъяли каннабиса на 10 млн грн.

Одному из задержанных сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все разоблаченные правоохранителями члены наркогруппировки находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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