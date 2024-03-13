Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев

В Одессе правоохранители задержали группу злоумышленников, которые торговали наркотическими веществами на территории региона и всей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили круг лиц, причастных к преступной деятельности. Разоблачены две женщины и двое мужчин в возрасте от 29 до 49 лет из города Одесса. Среди них - организатор, соорганизатор и исполнители.

Полицейские задокументировали сделки правонарушителей и изъяли из незаконного оборота каннабис, амфетамин, PVP и крэк.

Участники преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) и до избрания судом меры пресечения помещены в изолятор временного содержания - резюмировали правоохранители.

На основании собранных доказательств фигурантам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

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Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно) и наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Преступную деятельность фигурантов правоохранители документировали несколько месяцев. В качестве вещественных доказательств из почтовых отделений, по местам проживания правонарушителей и из транспорта изъято более четырех килограммов различных наркотиков и психотропов, а также весы, упаковочный материал, "черновые" записи, деньги, телефоны.

Происхождение некоторых веществ уже подтверждено экспресс-тестами и экспертными заключениями.

По ценам "черного" рынка, злоумышленники ежемесячно получали с сделок более 2 млн 250 тыс. грн.

Напомним

Правоохранители ликвидировали мощную сеть продажи наркотиков через специально созданную аптеку и 24 "наркологических кабинета", которые функционировали в Киеве и Харькове