Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев
Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиковЭксклюзив
Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров - WSJ
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Ежемесячно зарабатывали более 2 миллионов гривен: в Одессе разоблачили группу наркоторговцев
В Одессе правоохранители задержали группу из четырех злоумышленников в возрасте, включая организатора и соорганизатора, которые занимались сбытом каннабиса, амфетамина, PVP и крэка по всей Украине, изъяв более 4 кг различных наркотиков и психотропов.
Шольц в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине: "Это черта, которую я не хочу пересекать как канцлер"
Канцлер Германии Олаф Шольц снова выступает против поставки крылатых ракет Taurus в Украину, заявляя, что это потребует участия немецких солдат.
В ЕС настаивают на усилении мер по возвращению депортированных в рф украинских детей
ЕС настаивает на усилении мер по возвращению украинских детей, принудительно депортированных в россию или переселенных в беларусь.
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".
Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью почти 300 километров - WSJ
Пентагон США теперь открыт для предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS с дальностью действия около 290 километров, что отличается от предыдущего настаивания на сохранении всех таких ракет для собственных нужд.
Глава МИД Молдовы: видим определенные попытки россии дестабилизировать страну
Молдова видит попытки россии дестабилизировать страну, используя политических марионеток, олигархов и финансируя протесты накануне президентских выборов в россии.
Систематически продавал каннабис арестантам: инспектору Киевского СИЗО сообщили о подозрении
Младший инспектор Киевского следственного изолятора был уличен в систематической контрабанде и продаже каннабиса заключенным с целью личной наживы.
В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф
Леонид Волков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, подвергся нападению с применением молотка и слезоточивого газа в Вильнюсе. Президент Литвы не исключает причастность россии к этому инциденту.
Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией
Польские фермеры планируют заблокировать движение на пограничном переходе Свенцко с Германией с воскресенья до среды, протестуя против бездействия правительства по удовлетворению их требований.
В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет
В оккупированном Мариуполе обнаружено еще одно захоронение мирных жителей, погибших в результате российских обстрелов.