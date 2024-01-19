В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабную контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов в страны Евросоюза и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Во время спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализовано преступную организацию, которая изготавливала и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса.

В результате одновременных оперативных мероприятий ликвидировано 5 нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.

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Во время оперативных действий "на горячем" задержаны 3-х организаторов банды, которые пытались отправить иностранным сообщникам партию α-PVP.

Во время почти 90 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков и психотропов, а также в помещениях и автомобилях фигурантов, среди прочего, обнаружено:

почти 200 кг наркотических веществ, а именно α-PVР, мефедрона, амфетамина и каннабиса, а также прекурсоров;

оборудование для изготовления и фасовки "товара";

черновые записи с данными о наркотрафике и клиентах;

"выручку" в размере более 2 млн в гривневом эквиваленте

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Отмечается, что сейчас 16 участников преступной организации находятся под стражей. Еще троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.

Дополнение

Кроме запрещенных веществ у злоумышленников изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, а также более 1,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Следователи выяснили, что фигуранты ежемесячно производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более чем 40 млн грн.

Готовый "товар" участники группировки сбывали по двум каналам: первый - был ориентирован на заказчиков из разных регионов Украины, другой - работал на зарубежных наркодилеров.

Благодаря спецоперации СБУ удалось ликвидировать нарколаборатории и предотвратить создание международного канала контрабанды запрещенных веществ.

Напомним,

С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, которые планировали превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяли наркотических средств на почти 2 млрд грн.