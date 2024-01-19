В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146370 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145850 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146139 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156376 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153343 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141919 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138824 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135248 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Новости по теме

В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.

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В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.

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Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.

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Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы

Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.

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Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.

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Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.

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"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

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Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.

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Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.

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Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.

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Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

россию исключили из Международной федерации киберспорта

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство российской федерации компьютерного спорта из-за деятельности на оккупированных территориях Украины.

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россию исключили из Международной федерации киберспорта