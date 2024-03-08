Бывшего президента Гондураса осудили в США за пособничество наркоторговцам - AP

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был осужден в пятницу в Нью-Йорке. Его обвинили в сговоре с наркоторговцами и использовании армии и национальной полиции страны для обеспечения беспрепятственного трафика тонн кокаина в Соединенные Штаты. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

По данным издания суд присяжных вынес вердикт в федеральном суде после двухнедельного рассмотрения дела.

Прокуратура США обвинила Эрнандеса в сотрудничестве с наркоторговцами еще в 2004 году, заявив, что он получил миллионы долларов взяток, когда поднялся от сельского конгрессмена до президента Национального конгресса, а затем до самой высокой должности страны.

Эрнандес во время показаний на суде признал, что деньги за наркотики платили практически всем политическим партиям Гондураса, но сам до последнего отрицал получение взятки. Он сказал, что его обвинения сфабрикованы и требовал снисхождения за свои преступления.

Но прокуратура высмеяла Эрнандеса за то, что он якобы единственный честный политик Гондураса.

Во время заключительных аргументов в суде помощник прокурора США Джейкоб Гутвиллиг сказал присяжным, что коррумпированный Эрнандес "проложил кокаиновую магистраль в Соединенные Штаты".

Адвокат защиты Ренато Стабиле заявил, что его клиенту "было выдвинуто неправомерное обвинение", поскольку он настаивал на оправдании.

В издании отметили, что среди свидетелей процесса были торговцы людьми, которые признали ответственность за десятки убийств и сказали, что Эрнандес был искренним защитником некоторых из самых влиятельных в мире торговцев кокаином, в том числе известного мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, который сейчас отбывает пожизненное заключение в США.

Справочно

55-летний Эрнандес два срока был лидером центральноамериканской нации с населением примерно 10 миллионов человек. Его арестовали в его доме в Тегусигальпе, столице Гондураса, через три месяца после отставки в 2022 году. А впоследствии в апреле того же года экстрадировали в США.

Кроме того, известно, что его брата Хуана Антонио "Тони" Эрнандеса, бывшего конгрессмена от Гондураса, в 2021 году также признали виновным по обвинениям в наркоторговле. За что Тони получил пожизненное заключение. Такое решение вынес Федеральный суд Манхэттена.