Колишнього президента Гондурасу засудили в США за пособництво наркоторговцям - AP

Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес був засуджений у п’ятницю у Нью-Йорку. Його звинуватили у змові з наркоторговцями та використанні армії й національної поліції країни для забезпечення безперешкодного трафіку тонн кокаїну в Сполучені Штати. Про це пише Associated Press, передає УНН.

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За даними видання суд присяжних виніс вердикт у федеральному суді після двотижневого розгляду справи.

Прокуратура США звинуватила Ернандеса у співпраці з наркоторговцями ще в 2004 році, заявивши, що він отримав мільйони доларів хабарів, коли піднявся від сільського конгресмена до президента Національного конгресу, а потім до найвищої посади країни.

Ернандес під час свідчень на суді визнав, що гроші за наркотики платили практично всім політичним партіям Гондурасу, але сам до останнього заперечував отримання хабара. Він сказав, що його обвинувачення сфабриковані та вимагав поблажливості за своїх злочинів.

Але прокуратура висміяла Ернандеса за те, що він нібито-то єдиний чесний політик Гондурасу.

Під час заключних аргументів у суді помічник прокурора США Джейкоб Гутвілліг сказав присяжним, що корумпований Ернандес "проклав кокаїнову магістраль до Сполучених Штатів".

Адвокат захисту Ренато Стабіле заявив, що його клієнту "було висунуто неправомірне звинувачення", оскільки він наполягав на виправданні.

У виданні завважили, що серед свідків процесу були торговці людьми, які визнали відповідальність за десятки вбивств і сказали, що Ернандес був щирим захисником деяких із найвпливовіших у світі торговців кокаїном, у тому числі відомого мексиканського наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, який нині відбуває довічне ув’язнення в США.

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55-річний Ернандес два терміни був лідером центральноамериканської нації з населенням приблизно 10 мільйонів чоловік. Його заарештували в його будинку в Тегусігальпі, столиці Гондурасу, через три місяці після відставки в 2022 році. А згодом в квітні того ж року екстрадували до США.

Крім того, відомо, що його брата Хуана Антоніо "Тоні" Ернандеса, колишнього конгресмена від Гондурасу, у 2021 році також визнали винним за звинуваченнями в наркоторгівлі. За що Тоні отримав довічне ув’язнення. Таке рішення виніс Федеральний суд Манхеттена.