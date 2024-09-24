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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки россияне обстреляли три пограничные общины Черниговщины из минометов, артиллерии и FPV-дронов

За сутки россияне обстреляли три пограничные общины Черниговщины из минометов, артиллерии и FPV-дронов

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 08:46  •  6225 просмотра

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В течение суток российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады. Использовались минометы, артиллерия и дроны, информации о погибших среди местного населения нет.

россияне в течение суток обстреляли три пограничные общины Черниговщины. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Об этом сообщили в Северной границе Госпогранслужбы, передает УНН.

Детали

В частности, в Новгород-Северской громаде зафиксировано 14 приходов, вероятно, миномет калибра 120 мм, в районе села Михальчина Слобода.

В Семеновской громаде зафиксирован 1 взрыв, вероятно, из FPV-дрона в районе села Углы, 14 взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе села Блешня и 4 взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе села Гремячка.

В Сновской громаде зафиксировано 5 взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм в направлении села Хреновка, 1 взрыв, вероятно, из ствольной артиллерии по селу Млинок, 7 приходов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА в районе села Горск и 1 взрыв, вероятно, из ствольной артиллерии по селу Гута Студенецкая.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована

Напомним

Силы ПВО успешно отбили атаку вражеских дронов на Киевскую область. Уничтожены цели, избежаны повреждения инфраструктуры и жертвы, ликвидированы локальные возгорания от обломков.

В Сумской области сбито 9 "шахедов", за ночь 15 взрывов от вражеских обстрелов24 сентября 2024, 06:29 • 11015 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
novgorod-severskiiНовгород-Северский