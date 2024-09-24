За сутки россияне обстреляли три пограничные общины Черниговщины из минометов, артиллерии и FPV-дронов
Киев • УНН
В течение суток российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады. Использовались минометы, артиллерия и дроны, информации о погибших среди местного населения нет.
россияне в течение суток обстреляли три пограничные общины Черниговщины. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Об этом сообщили в Северной границе Госпогранслужбы, передает УНН.
Детали
В частности, в Новгород-Северской громаде зафиксировано 14 приходов, вероятно, миномет калибра 120 мм, в районе села Михальчина Слобода.
В Семеновской громаде зафиксирован 1 взрыв, вероятно, из FPV-дрона в районе села Углы, 14 взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе села Блешня и 4 взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм в районе села Гремячка.
В Сновской громаде зафиксировано 5 взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм в направлении села Хреновка, 1 взрыв, вероятно, из ствольной артиллерии по селу Млинок, 7 приходов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА в районе села Горск и 1 взрыв, вероятно, из ствольной артиллерии по селу Гута Студенецкая.
Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована
Напомним
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