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Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронами: через уламки у двох районах горіла трава

Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронами: через уламки у двох районах горіла трава

Київ • УНН

 • 16640 перегляди

Сили ППО успішно відбили атаку ворожих дронів на Київську область. Знищено цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, ліквідовано локальні загоряння від уламків.

Київську область вночі російські війська атакували дронами, є знищені цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, були загоряння трави від уламків, їх загасили, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Вкотре Київщина атакована ворогом ударними дронами. В районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає. У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані

- написав Кравченко.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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