Київщина вночі зазнала ворожої атаки дронами: через уламки у двох районах горіла трава
Київ • УНН
Сили ППО успішно відбили атаку ворожих дронів на Київську область. Знищено цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, ліквідовано локальні загоряння від уламків.
Київську область вночі російські війська атакували дронами, є знищені цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, були загоряння трави від уламків, їх загасили, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Вкотре Київщина атакована ворогом ударними дронами. В районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає. У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.
Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв