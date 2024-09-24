Киевская область ночью подверглась вражеской атаке дронами: из-за обломков в двух районах горела трава

Киевскую область ночью российские войска атаковали дронами, есть уничтоженные цели, избежали повреждений инфраструктуры и жертв, были возгорания травы от обломков, их потушили, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

В который раз Киевщина атакована врагом ударными дронами. В районах области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет. В двух районах Киевщины в результате падения обломков сбитых целей произошли возгорания травяного настила. Пожары ликвидированы - написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки.

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