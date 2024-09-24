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За добу росіяни обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини з мінометів, артилерії та FPV-дронів

Київ • УНН

 • 17882 перегляди

Протягом доби російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Використовувалися міномети, артилерія та дрони, інформації про загиблих серед місцевого населення немає.

росіяни протягом доби обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Про це повідомили у Північному кордоні Держприкордонслужби, передає УНН.

Деталі

Зокрема, у Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 14 приходів, ймовірно, міномет калібру 120 мм, в районі села Михальчина Слобода.

У Семенівській громаді зафіксовано 1 вибух, ймовірно, з FPV-дрону в районі села Угли, 14 вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм в районі села Блешня та 4 вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм в районі села Грем'ячка.

У Сновській громаді зафіксовано 5 вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм в напрямку села Хрінівка, 1 вибух, ймовірно, зі ствольної артилерії по селу Млинок, 7 приходів, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА в районі села Гірськ та 1 вибух, ймовірно, зі ствольної артилерії по селу Гута Студенецька.

Інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована

Нагадаємо

Сили ППО успішно відбили атаку ворожих дронів на Київську область. Знищено цілі, уникнуто пошкоджень інфраструктури та жертв, ліквідовано локальні загоряння від уламків.

На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів24.09.24, 09:29 • 16105 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
chernihivska-oblastЧернігівська область
novhorod-siverskyiНовгород-Сіверський

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