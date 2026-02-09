Атака рф дронами на Новгород-Северский унесла жизнь мужчины, 4 раненых
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов по Новгороду-Северскому погиб 71-летний мужчина, четыре человека ранены. Повреждены дома, а также школа и жилой дом в других общинах.
В результате ночного удара российских дронов по Новгороду-Северскому в Черниговской области погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в понедельник в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Чаус, ночью агрессор ударил по Новгороду-Северскому дронами типа "Герань". Удар пришелся на жилые кварталы.
"Люди спали. Эта атака унесла жизнь 71-летнего мужчины. Предварительно, четыре человека получили ранения - двое мужчин и две женщины старшего возраста. Пострадавшие в больнице сейчас. Повреждены дома, некоторые - уничтожены до основания. В течение дня были удары по Семеновке. Повреждены дома и линии электропередач", - написал Чаус.
Кроме того, по предварительной информации, отметил он, в селе Сновской громады из-за попадания дрона загорелся жилой дом. В селе Менской общины в результате взрывов БпЛА загорелось здание школы, которая не работала.
"В течение суток было 29 обстрелов. 34 взрыва. Ежедневно по вражеским дронам работают наши защитники. Значительную часть удается сбивать, но, к сожалению, не все. За прошедшую неделю на Черниговщине уничтожили 185 воздушных целей", - говорится в сообщении Чауса.
Над Украиной обезврежено 116 из 149 российских дронов, перехвачена часть из 11 баллистических "Искандеров"09.02.26, 09:59 • 1230 просмотров
Полиция показала последствия атаки рф на Черниговщину.