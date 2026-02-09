Атака рф дронами на Новгород-Северский унесла жизнь мужчины, 4 раненых

$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 2782 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 13973 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 30950 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 33970 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33476 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 33206 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25592 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17386 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13087 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине
8 февраля, 23:32
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА
8 февраля, 23:42
Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения
8 февраля, 23:56
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО
9 февраля, 00:20
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки
05:05
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 77910 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 71536 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Атака рф дронами на Новгород-Северский унесла жизнь мужчины, 4 раненых

Киев • УНН

 • 190 просмотра

В результате ночной атаки российских дронов по Новгороду-Северскому погиб 71-летний мужчина, четыре человека ранены. Повреждены дома, а также школа и жилой дом в других общинах.

Атака рф дронами на Новгород-Северский унесла жизнь мужчины, 4 раненых

В результате ночного удара российских дронов по Новгороду-Северскому в Черниговской области погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в понедельник в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Чаус, ночью агрессор ударил по Новгороду-Северскому дронами типа "Герань". Удар пришелся на жилые кварталы.

"Люди спали. Эта атака унесла жизнь 71-летнего мужчины. Предварительно, четыре человека получили ранения - двое мужчин и две женщины старшего возраста. Пострадавшие в больнице сейчас. Повреждены дома, некоторые - уничтожены до основания. В течение дня были удары по Семеновке. Повреждены дома и линии электропередач", - написал Чаус.

Кроме того, по предварительной информации, отметил он, в селе Сновской громады из-за попадания дрона загорелся жилой дом. В селе Менской общины в результате взрывов БпЛА загорелось здание школы, которая не работала.

"В течение суток было 29 обстрелов. 34 взрыва. Ежедневно по вражеским дронам работают наши защитники. Значительную часть удается сбивать, но, к сожалению, не все. За прошедшую неделю на Черниговщине уничтожили 185 воздушных целей", - говорится в сообщении Чауса.

Над Украиной обезврежено 116 из 149 российских дронов, перехвачена часть из 11 баллистических "Искандеров"
09.02.26, 09:59

Полиция показала последствия атаки рф на Черниговщину.

Алла Киосак

