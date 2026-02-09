$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 2812 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 13986 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 30964 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 33981 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 33483 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 33213 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25592 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17386 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13087 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Атака рф дронами на Новгород-Сіверський забрала життя чоловіка, 4 поранених

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Новгороду-Сіверському загинув 71-річний чоловік, четверо людей поранені. Пошкоджені будинки, а також школа та житловий будинок в інших громадах.

Атака рф дронами на Новгород-Сіверський забрала життя чоловіка, 4 поранених

Унаслідок нічного удару російських дронів по Новгороду-Сіверському на Чернігівщині загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у понеділок у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Чаус, уночі агресор вдарив по Новгороду-Сіверському дронами типу "Герань". Удар припав на житлові квартали.

"Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень - двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі - знищені вщент. Протягом дня були удари по Семенівці. Пошкоджені оселі та лінії електропередач", - написав Чаус.

Окрім того, за попередньою інформацією, зазначив він, у селі Сновської громади через влучання дрона загорівся житловий будинок. У селі Менської громади внаслідок вибухів БпЛА спалахнула будівля школи, яка не працювала.

"Протягом доби було 29 обстрілів. 34 вибухи. Щодня по ворожих дронах працюють наші захисники. Значну частину вдається збивати, але, на жаль, не всі. За минулий тиждень на Чернігівщині знищили 185 повітряних цілей", - йдеться у дописі Чауса.

Над Україною знешкоджено 116 зі 149 російських дронів, перехоплено частину з 11 балістичних "Іскандерів" 09.02.26, 09:59 • 1252 перегляди

Поліція показала наслідки атаки рф на Чернігівщину.

Алла Кіосак

