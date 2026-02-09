Атака рф дронами на Новгород-Сіверський забрала життя чоловіка, 4 поранених

Унаслідок нічного удару російських дронів по Новгороду-Сіверському на Чернігівщині загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у понеділок у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Чаус, уночі агресор вдарив по Новгороду-Сіверському дронами типу "Герань". Удар припав на житлові квартали.

"Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень - двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі - знищені вщент. Протягом дня були удари по Семенівці. Пошкоджені оселі та лінії електропередач", - написав Чаус.

Окрім того, за попередньою інформацією, зазначив він, у селі Сновської громади через влучання дрона загорівся житловий будинок. У селі Менської громади внаслідок вибухів БпЛА спалахнула будівля школи, яка не працювала.

"Протягом доби було 29 обстрілів. 34 вибухи. Щодня по ворожих дронах працюють наші захисники. Значну частину вдається збивати, але, на жаль, не всі. За минулий тиждень на Чернігівщині знищили 185 повітряних цілей", - йдеться у дописі Чауса.

