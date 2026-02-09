Над Україною знешкоджено 116 зі 149 російських дронів, перехоплено частину з 11 балістичних "Іскандерів"

росія вночі вдарила по Україні 11 балістичними ракетами і 149 дронами, збито або придушено 116 безпілотників, частина ракет "Іскандер-М" була перехоплена та не досягла своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 лютого (з 17:30 8 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

