8 лютого, 19:59 • 13134 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 29674 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 32769 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 32590 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 32452 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25246 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17183 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13028 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25245 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39948 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Над Україною знешкоджено 116 зі 149 російських дронів, перехоплено частину з 11 балістичних "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Вночі 9 лютого росія атакувала Україну 11 балістичними ракетами та 149 дронами. Протиповітряна оборона збила або придушила 116 ворожих БпЛА та перехопила частину ракет.

Над Україною знешкоджено 116 зі 149 російських дронів, перехоплено частину з 11 балістичних "Іскандерів"

росія вночі вдарила по Україні 11 балістичними ракетами і 149 дронами, збито або придушено 116 безпілотників, частина ракет "Іскандер-М" була перехоплена та не досягла своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 лютого (з 17:30 8 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла09.02.26, 08:57 • 1580 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Брянська область
Курськ
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна
Донецьк