08:22 • 302 просмотра
Ближайшая ночь в Украине, похоже, завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 1874 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 13647 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 30570 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 33621 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33287 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 33038 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25522 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17348 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13059 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Над Украиной обезврежено 116 из 149 российских дронов, перехвачена часть из 11 баллистических "Искандеров"

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Ночью 9 февраля россия атаковала Украину 11 баллистическими ракетами и 149 дронами. Противовоздушная оборона сбила или подавила 116 вражеских БПЛА и перехватила часть ракет.

Над Украиной обезврежено 116 из 149 российских дронов, перехвачена часть из 11 баллистических "Искандеров"

россия ночью ударила по Украине 11 баллистическими ракетами и 149 дронами, сбито или подавлено 116 беспилотников, часть ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 февраля (с 17:30 8 февраля) противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл., а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов. Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей. Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света09.02.26, 08:57 • 2030 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Брянская область
Курск
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Донецк