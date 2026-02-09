Над Украиной обезврежено 116 из 149 российских дронов, перехвачена часть из 11 баллистических "Искандеров"
Киев • УНН
Ночью 9 февраля россия атаковала Украину 11 баллистическими ракетами и 149 дронами. Противовоздушная оборона сбила или подавила 116 вражеских БПЛА и перехватила часть ракет.
россия ночью ударила по Украине 11 баллистическими ракетами и 149 дронами, сбито или подавлено 116 беспилотников, часть ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 февраля (с 17:30 8 февраля) противник атаковал 11 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской обл., а также 149 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов. Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей. Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света09.02.26, 08:57 • 2030 просмотров