Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света

$43.050.09
50.760.13
ukenru
07:43 • 1212 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 13412 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 30289 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 33365 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33129 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 32910 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25469 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17319 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13055 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 25279 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.3м/с
75%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 13186 просмотра
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине8 февраля, 23:32 • 4198 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 10305 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto9 февраля, 00:20 • 10171 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 7130 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 38206 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 59741 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 77483 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 71311 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 71143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Николас Мадуро
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 3526 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 29260 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 43069 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 44340 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 52761 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Вражеский удар по высоковольтной подстанции в Нововолынской громаде вывел ее из строя. Более 80 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света

В Волынской области атака рф на энергетику пришлась по высоковольтной подстанции, более 80 тыс. потребителей остались без света, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес очередной удар по высоковольтной подстанции. Есть значительные повреждения, подстанция не работает. Сейчас более 80 тысяч абонентов из Нововолынской громады и близлежащих населенных пунктов без света

- написал Карпус о ситуации в Нововолынской общине на утро 9 февраля.

По его словам, "критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов".

Энергетики работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии, указал он.

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали09.02.26, 08:15 • 3046 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Волынская область