Атака рф на Волынь: мэр Нововолынска сообщил об ударе врага по подстанции, более 80 тыс. потребителей без света
Киев • УНН
Вражеский удар по высоковольтной подстанции в Нововолынской громаде вывел ее из строя. Более 80 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
В Волынской области атака рф на энергетику пришлась по высоковольтной подстанции, более 80 тыс. потребителей остались без света, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес очередной удар по высоковольтной подстанции. Есть значительные повреждения, подстанция не работает. Сейчас более 80 тысяч абонентов из Нововолынской громады и близлежащих населенных пунктов без света
По его словам, "критическая инфраструктура в городе запитана от генераторов".
Энергетики работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии, указал он.
