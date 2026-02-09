Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла
Київ • УНН
Ворожий удар по високовольтній підстанції в Нововолинській громаді вивів її з ладу. Понад 80 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.
У Волинській області атака рф на енергетику прийшлася по високовольтній підстанції, понад 80 тис. споживачів залишилися без світла, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у понеділок у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює. Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла
З його слів, "критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів.
Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії, вказав він.
