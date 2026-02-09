На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі

У Волинській області російські війська знову вдарили по енергооб'єкту, вода у Нововолинській громаді подається від електромережі, для забезпечення опалення на деяких котельнях перейшли на генератори, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у понеділок у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади - написав Карпус.

З його слів, ситуація на ранок наступна:

вода подається від електромережі, очисні працюють на генераторі;

теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють, паливо є.

навчання: два ліцеї сьогодні працюють дистанційно. Два садочки дітей не приймають сьогодні, решта закладів працюють у штатному режимі.

"Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", - вказав Карпус.

Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА