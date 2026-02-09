На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі
Київ • УНН
У Волинській області ворог завдав удару по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. Водопостачання залежить від електромережі, очисні працюють на генераторі, а деякі котельні перейшли на генератори.
У Волинській області російські війська знову вдарили по енергооб'єкту, вода у Нововолинській громаді подається від електромережі, для забезпечення опалення на деяких котельнях перейшли на генератори, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у понеділок у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади
З його слів, ситуація на ранок наступна:
- вода подається від електромережі, очисні працюють на генераторі;
- теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють, паливо є.
- навчання: два ліцеї сьогодні працюють дистанційно. Два садочки дітей не приймають сьогодні, решта закладів працюють у штатному режимі.
"Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", - вказав Карпус.
