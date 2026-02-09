На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 лютого, 19:59 • 11446 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 25560 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 29001 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 29142 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 29642 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23950 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16278 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12817 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25003 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39505 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 7568 перегляди
Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією8 лютого, 21:35 • 3842 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 8916 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 4886 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 4484 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 34708 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 56182 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 74239 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 68066 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 68064 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 27605 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 41526 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42878 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 51349 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 53883 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Волинській області ворог завдав удару по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. Водопостачання залежить від електромережі, очисні працюють на генераторі, а деякі котельні перейшли на генератори.

На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі

У Волинській області російські війська знову вдарили по енергооб'єкту, вода у Нововолинській громаді подається від електромережі, для забезпечення опалення на деяких котельнях перейшли на генератори, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус у понеділок у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову завдав удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади

- написав Карпус.

З його слів, ситуація на ранок наступна:

  • вода подається від електромережі, очисні працюють на генераторі;
    • теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють, паливо є.
      • навчання: два ліцеї сьогодні працюють дистанційно. Два садочки дітей не приймають сьогодні, решта закладів працюють у штатному режимі.

        "Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", - вказав Карпус.

        Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА07.02.26, 00:31 • 18781 перегляд

        Юлія Шрамко

        Війна в Україні
        Графіки відключень електроенергії
        Енергетика
        Опалення
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Електроенергія
        Волинська область