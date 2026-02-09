На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали
Киев • УНН
В Волынской области враг нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины. Водоснабжение зависит от электросети, очистные работают на генераторе, а некоторые котельные перешли на генераторы.
В Волынской области российские войска снова ударили по энергообъекту, вода в Нововолынской громаде подается от электросети, для обеспечения отопления на некоторых котельных перешли на генераторы, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской громады
По его словам, ситуация на утро следующая:
- вода подается от электросети, очистные работают на генераторе;
- теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают, топливо есть.
- обучение: два лицея сегодня работают дистанционно. Два садика детей не принимают сегодня, остальные заведения работают в штатном режиме.
"Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", - указал Карпус.
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА07.02.26, 00:31 • 18781 просмотр