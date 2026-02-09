$43.140.00
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Волынской области враг нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины. Водоснабжение зависит от электросети, очистные работают на генераторе, а некоторые котельные перешли на генераторы.

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали

В Волынской области российские войска снова ударили по энергообъекту, вода в Нововолынской громаде подается от электросети, для обеспечения отопления на некоторых котельных перешли на генераторы, сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской громады

- написал Карпус.

По его словам, ситуация на утро следующая:

  • вода подается от электросети, очистные работают на генераторе;
    • теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают, топливо есть.
      • обучение: два лицея сегодня работают дистанционно. Два садика детей не принимают сегодня, остальные заведения работают в штатном режиме.

        "Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", - указал Карпус.

        Юлия Шрамко

