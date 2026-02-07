Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА

В результате атаки на Волынскую область пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил и. о. начальника ОВА Роман Романюк, информирует УНН.

По его словам, в течение суток в области по несколько раз в каждом районе объявляли тревогу из-за вражеских БпЛА типа "шахед".

В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области. На месте уже работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий. Информации о пострадавших или погибших нет