Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
В Волынской области в результате атаки БПЛА типа "шахед" пострадал объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших или погибших нет.
В результате атаки на Волынскую область пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил и. о. начальника ОВА Роман Романюк, информирует УНН.
Детали
По его словам, в течение суток в области по несколько раз в каждом районе объявляли тревогу из-за вражеских БпЛА типа "шахед".
В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области. На месте уже работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий. Информации о пострадавших или погибших нет
Он напомнил о просьбе не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях о последствиях или местах попаданий.
Напомним
В Волынской области российские войска в новогоднюю ночь атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру, 103 тысячи потребителей остались без света.
