В Волынской области враг нанес удар по аэродрому и отдельным предприятиям - Игнат

Во время воздушной атаки россиян на Волынскую область был нанесен удар по аэродрому и ряду предприятий. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

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Мы предоставили официальные сообщения. Речь идет о Волынской области. В частности — это удар по аэродрому и отдельным предприятиям, которые стали мишенью врага на этом направлении - отметил Игнат.

Напоминание

Игнат сообщил, что российские "Кинжалы" были направлены в разные направления, но лишь частично достигли своих целей. Он признал определенные повреждения, отметив, что факт перехвата отражается в инфографике.

Юрий Игнат уточнил, что из всех выпущенных по Украине беспилотников лишь около 300 были "шахедами". Подавляющее большинство локационно потерянных дронов оказались имитаторами.