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У Волинській області ворог завдав удар по аеродрому та окремим підприємствам - Ігнат

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Під час повітряної атаки на Волинську область ворог завдав удару по аеродрому та низці підприємств. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив факт ураження.

У Волинській області ворог завдав удар по аеродрому та окремим підприємствам - Ігнат

Під час повітряної атаки росіян на Волинську область було завдано удар по аеродрому та низці підприємств. Про це в ефірі національного телемарафону повідомивив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Деталі

Ми надали офіційні повідомлення. Йдеться про Волинську область. Зокрема — це удар по аеродрому та окремим підприємствам, які стали мішенню ворога на цьому напрямку

 - зазначив Ігнат.

Нагадування

Ігнат повідомив, що російські "Кинджали" були спрямовані в різні напрямки, але лише частково досягли своїх цілей. Він визнав певні пошкодження, зазначивши, що факт перехоплення відображається в інфографіці.

Юрій Ігнат уточнив, що з усіх випущених по Україні безпілотників лише близько 300 були "шахедами". Переважна більшість локаційно втрачених дронів виявилися імітаторами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Волинська область
Ігнат Юрій Робертович
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
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