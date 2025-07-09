У Волинській області ворог завдав удар по аеродрому та окремим підприємствам - Ігнат

Під час повітряної атаки росіян на Волинську область було завдано удар по аеродрому та низці підприємств. Про це в ефірі національного телемарафону повідомивив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Деталі

Ми надали офіційні повідомлення. Йдеться про Волинську область. Зокрема — це удар по аеродрому та окремим підприємствам, які стали мішенню ворога на цьому напрямку - зазначив Ігнат.

Нагадування

Ігнат повідомив, що російські "Кинджали" були спрямовані в різні напрямки, але лише частково досягли своїх цілей. Він визнав певні пошкодження, зазначивши, що факт перехоплення відображається в інфографіці.

Юрій Ігнат уточнив, що з усіх випущених по Україні безпілотників лише близько 300 були "шахедами". Переважна більшість локаційно втрачених дронів виявилися імітаторами.