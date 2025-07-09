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Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
05:59 • 3348 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
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З-поміж усіх запущених цієї ночі по Україні безпілотників, "шахедів" було приблизно 300 - Ігнат

Київ • УНН

 • 137 перегляди

Юрій Ігнат з Командування Повітряних сил уточнив, що з усіх випущених по Україні безпілотників лише близько 300 були "шахедами". Переважна більшість локаційно втрачених дронів виявилися імітаторами.

З-поміж усіх запущених цієї ночі по Україні безпілотників, "шахедів" було приблизно 300 - Ігнат

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що з усіх випущених по Україні цієї ночі безпілотників лише близько 300 були "шахедами". Серед локаційно втрачених переважна більшість були дронами-імітаторами, пише УНН з посиланням на заяву Ігната в ефірі національного телемарафону.

Деталі

Давайте знімемо градус напруги. Це не "шахедів" стільки летіло. Їх летіло трошки більше ніж 300. Загалом знищено 303 засоби повітряного нападу – це сім крилатих ракет, а решта дрони-камікадзе типу "шахед"

- пояснив Ігнат, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати рекордну кількість дронів, яка була запущена по Україні цієї ночі.

Він додав, що до локаційно втрачених відносяться переважно дрони-імітатори, які ворог випускає проти України.

До локаційно втрачених у нас зазвичай потрапляють зазвичай дрони-імітатори, які теж противник випускає у великій кількості по території нашої держави

- зазначив Ігнат.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Х-101
Ігнат Юрій Робертович
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна
Tesla
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