З-поміж усіх запущених цієї ночі по Україні безпілотників, "шахедів" було приблизно 300 - Ігнат

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що з усіх випущених по Україні цієї ночі безпілотників лише близько 300 були "шахедами". Серед локаційно втрачених переважна більшість були дронами-імітаторами, пише УНН з посиланням на заяву Ігната в ефірі національного телемарафону.

Деталі

Давайте знімемо градус напруги. Це не "шахедів" стільки летіло. Їх летіло трошки більше ніж 300. Загалом знищено 303 засоби повітряного нападу – це сім крилатих ракет, а решта дрони-камікадзе типу "шахед" - пояснив Ігнат, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати рекордну кількість дронів, яка була запущена по Україні цієї ночі.

Він додав, що до локаційно втрачених відносяться переважно дрони-імітатори, які ворог випускає проти України.

До локаційно втрачених у нас зазвичай потрапляють зазвичай дрони-імітатори, які теж противник випускає у великій кількості по території нашої держави - зазначив Ігнат.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".