Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"

росія вночі запустила по Україні рекордних 728 дронів та 13 ракетами, 6 з яких - "Кинджали", знешкоджено 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 липня ворог атакував 741 засобом повітряного нападу:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф;

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. - рф;

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф.

"Основний напрямок удару - Волинь, місто Луцьк", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені - повідомили у ПС ЗСУ, перечисливши:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих - на 14 локаціях", - вказали у ПС ЗСУ.

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