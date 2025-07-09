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Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
05:59 • 3254 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
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Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 3016 перегляди

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"

росія вночі запустила по Україні рекордних 728 дронів та 13 ракетами, 6 з яких - "Кинджали", знешкоджено 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 липня ворог атакував 741 засобом повітряного нападу:

  • 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф;
    • 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. - рф;
      • 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф.

        "Основний напрямок удару - Волинь, місто Луцьк", - ідеться у повідомленні.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені

        - повідомили у ПС ЗСУ, перечисливши:
        • 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
          • 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

            "Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих - на 14 локаціях", - вказали у ПС ЗСУ.

            "Фактично усе летіло на Луцьк": рф атакувала Волинь 5 ракетами та близько 50 дронами09.07.25, 08:18 • 1580 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            Х-101
            Курськ
            Повітряні сили Збройних сил України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Шахед-136
            Іскандер (ОТРК)
            Україна
            Луцьк
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