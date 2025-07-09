Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"

россия ночью запустила по Украине рекордные 728 дронов и 13 ракет, 6 из которых - "Кинжалы", обезврежено 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июля враг атаковал 741 средством воздушного нападения:

728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - рф;

7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл. - рф;

6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.

"Основное направление удара - Волынь, город Луцк", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны - сообщили в ВС ВСУ, перечислив:

296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбито.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях", - указали в ВС ВСУ.

"Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами