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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"

Киев • УНН

 • 3033 просмотра

россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"

россия ночью запустила по Украине рекордные 728 дронов и 13 ракет, 6 из которых - "Кинжалы", обезврежено 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июля враг атаковал 741 средством воздушного нападения:

  • 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - рф;
    • 7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл. - рф;
      • 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.

        "Основное направление удара - Волынь, город Луцк", - говорится в сообщении.

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны

        - сообщили в ВС ВСУ, перечислив:
        • 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;
          • 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбито.

            "Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях", - указали в ВС ВСУ.

            "Фактически все летело на Луцк": рф атаковала Волынь 5 ракетами и около 50 дронами09.07.25, 08:18 • 1581 просмотр

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война
            Х-101
            Курск
            Военно-воздушные силы Украины
            Х-47М2 "Кинжал"
            Шахед-136
            9К720 Искандер
            Украина
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