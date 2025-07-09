Из всех беспилотников, запущенных этой ночью по Украине, "шахедов" было примерно 300 - Игнат
Киев • УНН
Юрий Игнат из Командования Воздушных сил уточнил, что из всех выпущенных по Украине беспилотников лишь около 300 были "шахедами". Подавляющее большинство локационно потерянных дронов оказались имитаторами.
Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что из всех выпущенных по Украине этой ночью беспилотников лишь около 300 были "шахедами". Среди локационно потерянных подавляющее большинство были дронами-имитаторами, пишет УНН со ссылкой на заявление Игната в эфире национального телемарафона.
Детали
Давайте снимем градус напряжения. Это не "шахедов" столько летело. Их летело чуть больше 300. Всего уничтожено 303 средства воздушного нападения – это семь крылатых ракет, а остальные дроны-камикадзе типа "шахед"
Он добавил, что к локационно потерянным относятся преимущественно дроны-имитаторы, которые враг выпускает против Украины.
К локационно потерянным у нас обычно попадают обычно дроны-имитаторы, которые тоже противник выпускает в большом количестве по территории нашего государства
Дополнение
россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".