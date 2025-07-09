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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
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МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

Из всех беспилотников, запущенных этой ночью по Украине, "шахедов" было примерно 300 - Игнат

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Юрий Игнат из Командования Воздушных сил уточнил, что из всех выпущенных по Украине беспилотников лишь около 300 были "шахедами". Подавляющее большинство локационно потерянных дронов оказались имитаторами.

Из всех беспилотников, запущенных этой ночью по Украине, "шахедов" было примерно 300 - Игнат

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что из всех выпущенных по Украине этой ночью беспилотников лишь около 300 были "шахедами". Среди локационно потерянных подавляющее большинство были дронами-имитаторами, пишет УНН со ссылкой на заявление Игната в эфире национального телемарафона.

Детали

Давайте снимем градус напряжения. Это не "шахедов" столько летело. Их летело чуть больше 300. Всего уничтожено 303 средства воздушного нападения – это семь крылатых ракет, а остальные дроны-камикадзе типа "шахед"

- пояснил Игнат.

Он добавил, что к локационно потерянным относятся преимущественно дроны-имитаторы, которые враг выпускает против Украины.

К локационно потерянным у нас обычно попадают обычно дроны-имитаторы, которые тоже противник выпускает в большом количестве по территории нашего государства

- отметил Игнат.

Дополнение

россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Х-101
Юрий Игнат
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Tesla
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