Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Внаслідок атаки на Волинську область постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив в. о. начальника ОВА Роман Романюк, інформує УНН.

За його словами, упродовж доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу "шахед".

Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає