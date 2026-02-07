Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
У Волинській області внаслідок атаки БпЛА типу "шахед" постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Внаслідок атаки на Волинську область постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив в. о. начальника ОВА Роман Романюк, інформує УНН.
Деталі
За його словами, упродовж доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу "шахед".
Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає
Він нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань.
Нагадаємо
У Волинській області російські війська у новорічну ніч атакували ударними дронами критичну інфраструктуру, 103 тисячі споживачів залишилися без світла.
