Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Ексклюзив
16:55 • 8972 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 14304 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 14412 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 13363 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 17299 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11770 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 25378 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17534 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20158 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 66231 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС6 лютого, 14:17 • 10242 перегляди
Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026 6 лютого, 14:42 • 3656 перегляди
Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК17:13 • 3308 перегляди
Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть17:15 • 5512 перегляди
Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном17:22 • 3032 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 17299 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 24298 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 25378 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 36406 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 66231 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Львівська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 2412 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 20750 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 23580 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32749 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35961 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Волинській області внаслідок атаки БпЛА типу "шахед" постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Внаслідок атаки на Волинську область постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив в. о. начальника ОВА Роман Романюк, інформує УНН.

Деталі

За його словами, упродовж доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу "шахед".

Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає

- зазначив Романюк.

Він нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи місця влучань.

Нагадаємо

У Волинській області російські війська у новорічну ніч атакували ударними дронами критичну інфраструктуру, 103 тисячі споживачів залишилися без світла.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні