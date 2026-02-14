$42.990.04
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 9942 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 17988 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 20072 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 22392 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 46136 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 62015 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 46708 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 31754 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 42112 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 67855 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
публикации
Эксклюзивы
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 46134 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 62014 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 51467 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 70571 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 111839 просмотра
российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Войска РФ атаковали Новгород-Северскую райгосадминистрацию на приграничье Черниговщины. В результате попадания ударного БПЛА типа "Герань" здание РГА "практически уничтожено".

российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине

Войска РФ атаковали Новгород-Северскую райгосадминистрацию на приграничье Черниговщины. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате попадания ударного БпЛА типа "Герань" здание РГА "практически уничтожено".

Враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин

- констатировал Селиверстов.

Он добавил, что информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Напомним

9 февраля в результате ночной атаки российских дронов по Новгород-Северскому погиб 71-летний мужчина, четыре человека были ранены.

Россия атаковала Новгород-Северский: повреждены дома, отделение полиции, медколледж, погиб человек06.12.25, 23:02 • 8811 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Черниговская область
Новгород-Северский