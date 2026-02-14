российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине
Киев • УНН
Войска РФ атаковали Новгород-Северскую райгосадминистрацию на приграничье Черниговщины. В результате попадания ударного БПЛА типа "Герань" здание РГА "практически уничтожено".
Войска РФ атаковали Новгород-Северскую райгосадминистрацию на приграничье Черниговщины. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате попадания ударного БпЛА типа "Герань" здание РГА "практически уничтожено".
Враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин
Он добавил, что информацию о пострадавших сейчас уточняют.
Напомним
9 февраля в результате ночной атаки российских дронов по Новгород-Северскому погиб 71-летний мужчина, четыре человека были ранены.
