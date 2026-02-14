російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині
Київ • УНН
Війська рф атакували Новгород-Сіверську райдержадміністрацію на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" будівля РДА "практично знищена".
Деталі
За його словами, внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" будівля РДА "практично знищена".
Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, намагаючись залякати людей і дестабілізувати життя прикордонних громад
Він додав, що інформацію щодо постраждалих нині уточнюють.
Нагадаємо
9 лютого внаслідок нічної атаки російських дронів по Новгороду-Сіверському загинув 71-річний чоловік, четверо людей були поранені.
