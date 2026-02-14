російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині

$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 9944 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 17989 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 20073 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 22393 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 46138 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 62017 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 46709 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31754 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42112 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 67855 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронця
13 лютого, 15:27 • 3464 перегляди
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-12
13 лютого, 15:49 • 4832 перегляди
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT
13 лютого, 16:00 • 5058 перегляди
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід "Дружба"
17:30 • 6418 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
18:03 • 4322 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 46138 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 62017 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 51468 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 70572 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 111840 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Село
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
18:43 • 3434 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
18:03 • 4348 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44 • 32573 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон
12 лютого, 14:29 • 33374 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України
12 лютого, 13:20 • 37038 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Війська рф атакували Новгород-Сіверську райдержадміністрацію на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" будівля РДА "практично знищена".

російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині

Війська рф атакували Новгород-Сіверську райдержадміністрацію на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" будівля РДА "практично знищена".

Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, намагаючись залякати людей і дестабілізувати життя прикордонних громад

- констатував Селіверстов.

Він додав, що інформацію щодо постраждалих нині уточнюють.

Нагадаємо

9 лютого внаслідок нічної атаки російських дронів по Новгороду-Сіверському загинув 71-річний чоловік, четверо людей були поранені.

росія атакувала Новгород-Сіверський: пошкоджені будинки, відділок поліції, медколедж, загинула людина06.12.25, 23:02 • 8811 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Чернігівська область
Новгород-Сіверський