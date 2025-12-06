$42.180.00
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Бук (ЗРК)
Дипломатка

росія атакувала Новгород-Сіверський: загорівся райвідділ поліції

Київ • УНН

 • 496 перегляди

У суботу, 6 грудня російські безпілотники атакували Новгород-Сіверський, Чернігівщина. Внаслідок обстрілу загорівся райвідділ поліції та пошкоджено житлові будинки.

росія атакувала Новгород-Сіверський: загорівся райвідділ поліції

У суботу, 6 грудня росія атакувала місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу загорівся місцевий райвідділ поліції, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.

Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Внаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру

- йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що інформація про постраждалих не надходила.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Чернігівська область
Новгород-Сіверський