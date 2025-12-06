росія атакувала Новгород-Сіверський: загорівся райвідділ поліції

У суботу, 6 грудня росія атакувала місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу загорівся місцевий райвідділ поліції, пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.

Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Внаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру - йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що інформація про постраждалих не надходила.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

