Россия атаковала Новгород-Северский: загорелся райотдел полиции
Киев • УНН
В субботу, 6 декабря, российские беспилотники атаковали Новгород-Северский, Черниговщина. В результате обстрела загорелся райотдел полиции и повреждены жилые дома.
В субботу, 6 декабря, Россия атаковала город Новгород-Северский в Черниговской области. В результате обстрела загорелся местный райотдел полиции, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.
Сегодня вечером россияне атаковали беспилотниками центральную часть города Новгород-Северский. В результате ударов врага произошел пожар здания Новгород-Северского райотдела полиции, взрывами повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура
Правоохранители сообщили, что информация о пострадавших не поступала.
По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).
