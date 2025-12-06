$42.180.00
20:45 • 1672 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 15360 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 29427 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 29279 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 39652 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 47677 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 35449 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 67295 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40483 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37620 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия атаковала Новгород-Северский: загорелся райотдел полиции

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В субботу, 6 декабря, российские беспилотники атаковали Новгород-Северский, Черниговщина. В результате обстрела загорелся райотдел полиции и повреждены жилые дома.

Россия атаковала Новгород-Северский: загорелся райотдел полиции

В субботу, 6 декабря, Россия атаковала город Новгород-Северский в Черниговской области. В результате обстрела загорелся местный райотдел полиции, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

Сегодня вечером россияне атаковали беспилотниками центральную часть города Новгород-Северский. В результате ударов врага произошел пожар здания Новгород-Северского райотдела полиции, взрывами повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура

- говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что информация о пострадавших не поступала.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Черниговская область
Новгород-Северский