Полицейские попали под удар рф во время эвакуации в Харьковской области: 4 правоохранителя ранены

В Харьковской области во время эвакуационных мероприятий в результате вражеского обстрела ранены четверо полицейских, сообщили в пятницу в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

"26 сентября во время осуществления обязательных эвакуационных мероприятий на территории Кондрашовской сельской громады Купянского района Харьковской области полицейские попали под вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

Как сообщается, вражеский FPV-дрон попал в дорожное покрытие рядом со служебным автомобилем правоохранителей.

"В результате взрыва четверо сотрудников полиции получили ранения, а служебный транспорт повредило", - отметили в полиции.

Раненые полицейские, как указано, госпитализированы в медицинское учреждение, им оказана первичная медицинская помощь.

Отмечается, что полицейские - из Купянского районного отдела полиции.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.