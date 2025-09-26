Поліцейські потрапили під удар рф під час евакуації на Харківщині: 4 правоохоронців поранено

$41.490.08
13:31 • 1698 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5830 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13221 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18057 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26421 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32394 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37090 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28229 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39791 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35881 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера
26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський
11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
12:18 • 10438 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
12:18 • 10516 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
09:01 • 26412 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32387 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37085 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку
25 вересня, 14:30 • 35842 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
09:12 • 16229 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
26 вересня, 07:07 • 24553 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
25 вересня, 10:47 • 32456 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії
25 вересня, 06:17 • 40356 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00 • 73661 перегляди
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Поліцейські потрапили під удар рф під час евакуації на Харківщині: 4 правоохоронців поранено

Київ • УНН

 • 818 перегляди

26 вересня на Харківщині поліцейські потрапили під ворожий обстріл FPV-дроном під час евакуаційних заходів. Четверо правоохоронців отримали поранення, їх госпіталізовано.

Поліцейські потрапили під удар рф під час евакуації на Харківщині: 4 правоохоронців поранено

У Харківській області під час евакуаційних заходів внаслідок ворожого обстрілу поранено чотирьох поліцейських, повідомили у п'ятницю у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

"26 вересня під час здійснення обов’язкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, ворожий FPV-дрон влучив у дорожнє покриття поряд зі службовим автомобілем правоохоронців.

"Унаслідок вибуху четверо працівників поліції отримали поранення, а службовий транспорт пошкодило", - зазначили у поліції.

Поранених поліцейських, як вказано, госпіталізовано до медичного закладу, їм надано первинну медичну допомогу.

Зазначається, що поліцейські - з Куп’янського районного відділу поліції.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. 

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Харківська область