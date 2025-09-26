Поліцейські потрапили під удар рф під час евакуації на Харківщині: 4 правоохоронців поранено
Київ • УНН
26 вересня на Харківщині поліцейські потрапили під ворожий обстріл FPV-дроном під час евакуаційних заходів. Четверо правоохоронців отримали поранення, їх госпіталізовано.
У Харківській області під час евакуаційних заходів внаслідок ворожого обстрілу поранено чотирьох поліцейських, повідомили у п'ятницю у Нацполіції, пише УНН.
Деталі
"26 вересня під час здійснення обов’язкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, ворожий FPV-дрон влучив у дорожнє покриття поряд зі службовим автомобілем правоохоронців.
"Унаслідок вибуху четверо працівників поліції отримали поранення, а службовий транспорт пошкодило", - зазначили у поліції.
Поранених поліцейських, як вказано, госпіталізовано до медичного закладу, їм надано первинну медичну допомогу.
Зазначається, що поліцейські - з Куп’янського районного відділу поліції.
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.