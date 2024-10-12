Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из артиллерии и минометов: более 60 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 13 сел в 4 громадах Черниговской области. Зафиксировано более 60 взрывов от артиллерии, минометов и дронов. Информации о жертвах среди местного населения нет.
Российские войска атаковали четыре громады Черниговской области, применяя БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Зафиксировано более 60 взрывов, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Российская оккупационная армия атаковала четыре пограничные громады Черниговщины: Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Городнянскую. Под огнем оказались 13 сел", - говорится в сообщении и перечислено:
- Новгород-Северская громада - 21 взрыв (приходы, вероятно, из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также сброс взрывного устройства с БпЛА) был по селам Гремяч, Бучки и Михальчина Слобода.
- Семеновская громада - 26 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии, минометов калибра 120 мм, сброс взрывного устройства с БпЛА и FPV-дрон) было в районе Янжуловки, Карповичей, Прогресса, Николаевки, Леоновки, Железного Моста, Гремячки.
- Сновская громада - 13 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибров 82 мм и 120 мм) было в направлении сел Гута Студенецкая и Клюсы.
- Городнянская громада - 2 взрыва (приходы, вероятно, сброс взрывного устройства с БПЛА) были в направлении Сеньковки.
Информация о погибших или раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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