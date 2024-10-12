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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из артиллерии и минометов: более 60 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из артиллерии и минометов: более 60 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 08:58  •  5866 просмотра

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Российские войска обстреляли 13 сел в 4 громадах Черниговской области. Зафиксировано более 60 взрывов от артиллерии, минометов и дронов. Информации о жертвах среди местного населения нет.

Российские войска атаковали четыре громады Черниговской области, применяя БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Зафиксировано более 60 взрывов, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Российская оккупационная армия атаковала четыре пограничные громады Черниговщины: Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Городнянскую. Под огнем оказались 13 сел", - говорится в сообщении и перечислено:

  • Новгород-Северская громада - 21 взрыв (приходы, вероятно, из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также сброс взрывного устройства с БпЛА) был по селам Гремяч, Бучки и Михальчина Слобода.
  • Семеновская громада - 26 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии, минометов калибра 120 мм, сброс взрывного устройства с БпЛА и FPV-дрон) было в районе Янжуловки, Карповичей, Прогресса, Николаевки, Леоновки, Железного Моста, Гремячки.
  • Сновская громада - 13 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибров 82 мм и 120 мм) было в направлении сел Гута Студенецкая и Клюсы.
  • Городнянская громада - 2 взрыва (приходы, вероятно, сброс взрывного устройства с БПЛА) были в направлении Сеньковки.

Информация о погибших или раненых лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

россияне нанесли ракетный удар по Сумской громаде, есть раненый12 октября 2024, 06:08 • 10642 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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