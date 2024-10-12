Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з артилерії та мінометів: понад 60 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 13 сіл у 4 громадах Чернігівської області. Зафіксовано понад 60 вибухів від артилерії, мінометів та дронів. Інформації про жертви серед місцевого населення немає.
Російські війська атакували чотири громади Чернігівської області, застосовуючи БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Зафіксовано більше ніж 60 вибухів, повідомили у суботу у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Російська окупаційна армія атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Під вогнем опинилися 13 сіл", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Новгород-Сіверська громада - 21 вибух (приходи, ймовірно, з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також скид вибухового пристрою з БпЛА) був по селах Грем’яч, Бучки та Михальчина Слобода.
- Семенівська громада - 26 вибухів (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, мінометів калібру 120 мм, скид вибухового пристрою з БпЛА та FPV-дрон) було в районі Янжулівки, Карповичів, Прогресу, Миколаївки, Леонівки, Залізного Моста, Гремʼячки.
- Сновська громада - 13 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібрів 82 мм та 120 мм) було в напрямку сіл Гута Студенецька та Клюси.
- Городняська громада - 2 вибухи (приходи, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА) були в напрямку Сеньківки.
Інформація про загиблих чи поранених осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
росіяни завдали ракетного удару по Сумській громаді, є поранений12.10.24, 09:08 • 19903 перегляди