Вражеский удар по Черниговщине: ранена 66-летняя женщина, загорелся ангар, повреждены админздание, частный дом и авто
Киев • УНН
В Корюковке Черниговской области 66-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела, который также вызвал пожар ангара на сельхозпредприятии. В Новгород-Северском из-за падения беспилотников повреждены фасады админзданий и магазинов.
В Корюковке Черниговской области в результате вражеского обстрела ранена 66-летняя женщина. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Подробности
Также отмечается, что из-за попадания дронов по территории сельхозпредприятия в городе загорелся ангар, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Повреждены админздание, частный дом и автомобиль
Там также рассказали, что в Новгород-Северском в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление административных сооружений, магазинов, аптеки и кофейни. Пострадавших нет.
Напомним
27 октября в результате падения дрона возле жилого дома на севере Чернигова пострадали два человека.
29 октября армия РФ нанесла удар по телевышке в центре Чернигова, повредив сооружение.
