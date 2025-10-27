Чернігів зазнав російської атаки дронами: є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок падіння дрона біля житлового будинку на півночі Чернігова постраждали дві людини. Про це повідомив Брижинський.
Чернігів удень зазнав дронової атаки російських військ, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.
У результаті падіння шахеда постраждали 2 людини
З його слів, зафіксовано падіння дрона біля житлового будинку на півночі міста.
рф атакувала Україну 100 дронами: 66 знешкоджено, є влучання в дев'яти місцях27.10.25, 09:08 • 4648 переглядiв