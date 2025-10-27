$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 11159 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13379 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20266 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32438 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36472 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35282 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33495 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27610 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59097 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55099 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Чернігів зазнав російської атаки дронами: є постраждалі

Київ • УНН

 • 1842 перегляди

Внаслідок падіння дрона біля житлового будинку на півночі Чернігова постраждали дві людини. Про це повідомив Брижинський.

Чернігів зазнав російської атаки дронами: є постраждалі

Чернігів удень зазнав дронової атаки російських військ, відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, пише УНН.

У результаті падіння шахеда постраждали 2 людини

- повідомив Брижинський.

З його слів, зафіксовано падіння дрона біля житлового будинку на півночі міста.

рф атакувала Україну 100 дронами: 66 знешкоджено, є влучання в дев'яти місцях27.10.25, 09:08 • 4648 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Шахед-136
Чернігів