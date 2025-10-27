рф атакувала Україну 100 дронами: 66 знешкоджено, є влучання в дев'яти місцях

росія вночі випустила по Україні 100 дронів, збито або придушено 66 з них, але є влучання 26 у дев'яти місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 жовтня (з 18:30 26 жовтня) ворог атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях