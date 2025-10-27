рф атаковала Украину 100 дронами: 66 обезврежены, есть попадания в девяти местах
Киев • УНН
Ночью 27 октября россия выпустила 100 ударных БПЛА, из которых 66 были сбиты или подавлены. Зафиксировано 26 попаданий в девяти локациях на севере, юге и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине 100 дронов, сбито или подавлено 66 из них, но есть попадания 26 в девяти местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 октября (с 18:30 26 октября) враг атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 9 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.