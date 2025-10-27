$42.000.10
26 октября, 15:25 • 46583 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 44408 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 42077 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 45381 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 27869 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21936 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 54916 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 15049 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14413 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16365 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 54917 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 82207 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 103704 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 86978 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 106770 просмотра
рф атаковала Украину 100 дронами: 66 обезврежены, есть попадания в девяти местах

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Ночью 27 октября россия выпустила 100 ударных БПЛА, из которых 66 были сбиты или подавлены. Зафиксировано 26 попаданий в девяти локациях на севере, юге и востоке страны.

рф атаковала Украину 100 дронами: 66 обезврежены, есть попадания в девяти местах

россия ночью выпустила по Украине 100 дронов, сбито или подавлено 66 из них, но есть попадания 26 в девяти местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 октября (с 18:30 26 октября) враг атаковал 100 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Украина