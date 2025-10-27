Чернигов подвергся российской атаке дронами: есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате падения дрона возле жилого дома на севере Чернигова пострадали два человека. Об этом сообщил Брыжинский.
Чернигов днем подвергся дроновой атаке российских войск, известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram, пишет УНН.
В результате падения шахеда пострадали 2 человека
По его словам, зафиксировано падение дрона возле жилого дома на севере города.
