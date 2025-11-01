Ворожий удар по Чернігівщині: поранена 66-річна жінка, загорівся ангар, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та авто
Київ • УНН
В Корюківці Чернігівської області 66-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу, що також спричинив пожежу ангара на сільгосппідприємстві. У Новгород-Сіверському через падіння безпілотників пошкоджено фасади адмінбудівель та магазинів.
У Корюківці Чернігівської області внаслідок ворожого обстрілу поранено 66-річну жінку. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Також зазначається, що через влучання дронів по території сільгосппідприємства у місті загорівся ангар, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль
Там також розповіли, що у Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників пошкоджено фасади й скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Постраждалих немає.
Нагадаємо
27 жовтня внаслідок падіння дрона біля житлового будинку на півночі Чернігова постраждали дві людини.
29 жовтня армія рф завдала удару по телевежі в центрі Чернігова, спричинивши пошкодження споруди.
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги22.10.25, 16:53 • 45010 переглядiв